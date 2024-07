Shopping na estrada de Caucaia do Alto divulga horário de inauguração

Inicialmente previsto para 2023, depois para abril de 2024, o empreendimento finalmente abrirá as portas na próxima semana.

O novo shopping localizado na estrada de Caucaia do Alto, no bairro do Tijuco Preto, será inaugurado na próxima quinta-feira (25). Segundo o empreendimento, a inauguração ocorrerá a partir do meio-dia.

Inicialmente previsto para 2023, depois para abril de 2024, o shopping ocupa um terreno de 82.411 m², ao todo serão mais de 144 lojas e 20 quiosques. A administração e comercialização do shopping estão sob a responsabilidade da empresa WE9.





Marcas importantes estão confirmadas, como Grupo Cine, O Boticário, São Roque Supermercado, Arena Beach Tennis, Divino Fogão, TIM, Vivo, Claro, Academia Blue Fit, Cacau Show, Óticas Carol, Boliche Club, Chiquinho Sorvetes, Kings Sneakers, Sodiê Doces, Spoletto, China In Box, Oakberry, Pig Ribs, CVC, Café Pilão, PenseFarma, Baffs, Enzo Toscani, Peixe ao Cubo, Doctor Feet, Toys2you, Chilli Beans, Brasil Cacau, Piticas, Clínica de Vacinação Granjear, entre outras.

As chaves foram entregues aos lojistas no fim do ano passado. Desde então dia após dia o que se observa é um grande movimento de prestadores de serviço.





O Shopping está localizado na Estrada de Caucaia do Alto nº 4040 no Tijuco Preto.