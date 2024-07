Programa de fidelidade do Raposo Shopping tem ingressos gratuitos para o Thermas Hot World

Saiba como participar da promoção.









O Raposo Shopping, através de seu programa de fidelidade está oferecendo ingressos gratuitos para o parque aquático Thermas Hot World que fica em Águas de Lindóia no interior de São Paulo.





Para conseguir os ingressos de forma gratuita, quem acumular até 31 de julho 250 pontos no programa de fidelidade do empreendimento poderá trocar por um par de ingressos. Os ingressos são limitados, valendo apenas um par por CPF. No entanto, quem tiver interesse em um segundo par, poderá adquirí-lo com 50% de desconto ao resgatar mais 150 pontos.





Para participar do programa de fidelidade é necessário baixar o app na Play Store ou na Apple Store , fazer a o cadastro e acumular os pontos. Cada R$ 1 gasto nas lojas vale um ponto, bastando cadastrar as notas no app.





Quem tiver a quantidade de pontos requerida cadastrada, já pode resgatar os ingressos no balcão de informações (piso Raposo).