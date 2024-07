Cotia recebe 1ª Caminhada da Saúde Pense Farma com percurso de 3 km; saiba quando!

Todos os participantes inscritos receberão brindes especiais, incluindo: medalha (ao final da caminhada), camiseta, squeeze e mochila-sacola

Caminhada da Pense Farma acontece em agosto. Foto ilustrativa

A cidade de Cotia receberá, em agosto, a 1ª Caminhada da Saúde Pense Farma. As inscrições online foram esgotadas, porém, ainda é possível se inscrever diretamente nas lojas Pense Farma.



Com um percurso de 3 quilômetros, a caminhada terá início na Pense Farma Mega Store (Rua Khattar Name, 176 - Vila São Francisco de Assis) e seguirá em direção ao ginásio de esportes de Cotia, passando por trás do terminal rodoviário e retornando ao ponto de partida, com um ponto de parada para descanso.A caminhada ocorrerá no dia 18 de agosto, a partir das 9h.Todos os participantes inscritos receberão brindes especiais, incluindo:- Medalha (ao final da Caminhada)- Camiseta- Squeeze- Mochila SacolaQualquer pessoa pode participar! Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável. No entanto, as inscrições estão esgotadasporém, ainda é possível se inscrever diretamente nas lojas Pense Farma.