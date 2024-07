PM apreende 400 kg de maconha dentro de carro na Raposo Tavares no interior de SP

Três criminosos foram presos

Foto: PMSP

Policiais do 14º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) apreenderam cerca de 2 toneladas de maconha em Araçoiaba da Serra, interior de SP, na noite de sexta-feira (29). Três homens foram presos em flagrante.

Os PMs receberam uma denúncia anônima de que grande quantidade da droga estaria armazenada em uma chácara no bairro Cercado, e que outra parte estaria sendo transportada em um veículo na Rodovia Raposo Tavares. Com as características do veículo, os PMs fizeram buscas e localizaram o carro na altura do quilômetro 91.Foram localizadas centenas de tijolos de maconha, que totalizaram 400 quilos. O motorista e o comparsa foram presos em flagrante.Outra equipe foi até a chácara na Estrada Guaxinduva, onde foram apreendidos cerca de 1.700 quilos de maconha embalada em tijolos, além de um veículo que tinha sido roubado no dia anterior. No local, outro homem foi preso em flagrante.Os três criminosos foram levados à sede da Polícia Federal, onde a ocorrência foi apresentada.