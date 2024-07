Com atrações especiais, parque em Itapevi tem entrada gratuita para crianças de até 12 anos

Às sextas-feiras do mês de julho, o ingresso para adultos sai no valor de R$10,00

Foto: Divulgação

Localizado na Estrada Miguel Novaes, 197, em Itapevi, o Parque Della Vittoria está com valor promocional na entrada às sextas-feiras de julho, mês de férias da criançada.

Além disso, crianças de até 12 anos, idosos e Pessoas com Deficiência (PCDs) não pagam para entrar neste mês.Aos sábados e domingos, ao comprar três ingressos, o visitante paga R$25 em cada – o valor normal é de R$50.O valor do ingresso às sextas-feiras de julho é de R$ 10. Mas atenção: a venda é somente antecipadaTirolesa infantil, arco e flecha, jogos gigantes ao ar livre, banho de lama, playground, boia maluca, balanço radical, falsa baiana e passeios de pônei e a cavalo (saiba mais aqui).O parque também oferece atividades à parte, que são pagas, como tirolesa profissional, arvorismo, trilha a cavalo pelas matas, ração para animais, entre outras.Durante as férias de julho, o parque funcionará às sextas, sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h.