Após registros de baixas temperaturas, veja até quando fará frio em Cotia

Domingo (30) a cidade registrou a temperatura mais baixa do ano

Foto: Agência Brasil

Nesse domingo (30), a temperatura mínima em Cotia foi de 10ºC e a máxima não passou de 14ºC.

Nesta segunda (1º), o tempo não está tão diferente, com mínima de 11ºC e máxima de 16ºC.O frio é causado pela presença de uma massa de ar polar que derrubou as temperaturas em toda a Região Sul e em parte do Sudeste. Em Cotia, o efeito dessa massa começará a cessar já nesta terça (2).Terça (2) - Mínima de 11ºC / Máxima de 23ºCQuarta (3) - Mínima de 12ºC / Máxima de 24ºCQuinta (4) - Mínima de 14ºC / Máxima de 25ºCSexta (5) - Mínima de 14ºC / Máxima de 25ºCSábado (6) - Mínima de 15ºC / Máxima de 24ºCDomingo (7) - Mínima de 15ºC / Máxima de 24ºC