Osasco recebe show do cantor Péricles em evento gratuito nesta sexta (5)

No “Arraiá do Servidô” haverá barracas com venda de bebidas e comidas típicas de festa junina; saiba mais

Péricles. Foto: Divulgação

A Prefeitura de Osasco realiza, nesta sexta-feira (5), a tradicional festa junina dos servidores municipais, conhecida como “Arraiá do Servidô”.

O evento será na Arena VIP (Avenida Sport Club Corinthians Paulista,1360 – Jardim das Flores) com entrada gratuita a partir das 18h.A principal atração do evento será a do cantor Péricles, além da banda de Forró Rastapé e apresentações de artistas locais.No “Arraiá do Servidô” haverá barracas com venda de bebidas e comidas típicas, como quentão, vinho quente, refrigerantes, milho verde, doces e salgados, cachorro-quente, pastel, entre outras, gincanas e a tradicional “Dança da Quadrilha dos Servidores”.Toda a renda arrecadada com a venda nas barracas será destinada às ações do Fundo Social de Solidariedade.