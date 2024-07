Motorista morre após bater de frente com caminhão na Raposo Tavares em São Roque

Acidente ocorreu no km 50 da rodovia

Foto: Artesp

Um motorista morreu na tarde dessa quinta-feira (25) após colidir com o carro de frente com um caminhão na Raposo Tavares.

O acidente ocorreu no km 50 da rodovia, no município de São Roque.Segundo a concessionária que administra o trecho, o motorista trafegava pela pista leste e invadiu a contramão, colidindo frontalmente com o caminhão.A vítima foi socorrida pelo resgate, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no hospital.Já o motorista do caminhão foi socorrido com ferimentos moderados.