“Dichavando a informação”: Marcha da Maconha chega a Osasco pela 1ª vez

Ato ocorre neste sábado (27)

A cidade de Osasco recebe, pela primeira vez, a Marcha da Maconha. O evento ocorre neste sábado (27). Com o tema “dichavando a informação”, a concentração do ato será às 14h20 na Praça da Led, no centro, e sairá em sentido à estação de Osasco.





“Acreditamos que espalhar informação sobre o que é a planta, para que ela serve, quais seus benefícios, por que é proibida, quem é afetado com a proibição, é o primeiro passo pela legalização – que para mães atípicas, significa garantir uma opção de tratamento segura e eficaz, pois somos a linha de frente desse embate, por lutar pelas vidas de nossos filhos”, afirma Keila Luenda, uma das organizadoras do ato, ao portal Revista Movimento.



"Queremos te trazer pra esse debate e se você não entende a importância da descriminalização, nós queremos te ensinar. Estar ao nosso lado é estar ao lado das mães de pacientes, dos pacientes, contra o racismo e a violência policial", diz texto da publicação.







E a movimentação não foi maior, porque Osasco havia recentemente vivenciado uma chacina, onde policiais, usando a justificativa da Guerra às Drogas, matou 17 pessoas nas periferias, outras em Barueri, um ano antes, entre outras ações de repressão, como o violento fechamento da Praça do Point, onde a juventude LGBT se reunia semanalmente e repressão das outras cenas jovens de Osasco, principalmente periférica

De acordo com o movimento, a primeira tentativa de realização da Marcha da Maconha em Osasco aconteceu em 2017, com a participação de militantes de movimentos sociais diversos, em especial, da Cultura e LGBT+.explica.