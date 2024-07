VÍDEO: Ladrão furta moto em menos de 15 segundos dentro de estacionamento em Cotia

Crime ocorreu na terça-feira (23); veja as imagens

Imagens de câmeras de segurança

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um ladrão furtando uma moto dentro de um estacionamento em menos de 15 segundos. O crime ocorreu na noite de terça-feira (23) em um complexo esportivo no Parque Rincão, em Cotia.

Pelas imagens registradas por câmeras de segurança, é possível ver um homem chegando no local às 20h50. Ele está na garupa de uma moto. Em seguida, ele desce da moto e entra no estacionamento. Enquanto isso, o condutor que estava com ele o espera.Em outras imagens, o homem, que está de capacete, é flagrado indo em direção a uma moto que está estacionada. Ele leva menos de 15 segundos para furtá-la.O proprietário da moto registrou um Boletim de Ocorrência. Ele disse que havia a deixado no estacionamento para jogar futebol no complexo esportivo. Ao retornar, viu que tinha sido vítima de furto.Veja as imagens abaixo: