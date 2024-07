Moradora relata falta de insulina em UBS de Cotia: “Geladeira quebrada”

Problema ocorre há mais de dois meses, segundo ela

Insulina. Imagem: Reprodução

#FalaCidadão: Uma moradora relatou a falta de insulina na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Rio Cotia. Em contato com o Cotia e Cia, ela disse que sempre busca o medicamento na unidade para a sua mãe, que tem diabetes, mas por dois meses seguidos que ela não consegue.

relatou.Segundo ela, ao fazer contato com a UBS, a atendente informou que a geladeira continuava quebrada, que não havia prazo para concertá-la ou trocá-la e que ela conseguiria a insulina em outras UBSs, como no Atalaia ou no Assa., disse.entrou em contato com a, mas não obteve retorno. Caso a secretaria queira se manifestar, o espaço segue aberto.