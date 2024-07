Menino de 7 anos está entre as vítimas do acidente que deixou 10 mortos no interior de SP

Acidente com ônibus ainda deixou 43 pessoas feridas; 15 precisaram ser retiradas das ferragens

Foto: Reprodução / TV Globo

acidente de ônibus que deixou 10 mortos em Itapetininga, interior de SP, na madrugada desta sexta-feira (5). Ele foi identificado como Tiago de Souza Morais. Um menino de 7 anos está entre as vítimas do, na madrugada desta sexta-feira (5). Ele foi identificado como Tiago de Souza Morais.

Outras três vítimas também foram identificadas: Moacir Ferreira de Morais, Gilmar de Jesus Morais e Valdira de Souza Morais.O acidente, que ocorreu no km 171 da Rodovia Francisco da Silva Pontes (SP-127), ainda deixou 43 pessoas feridas; 15 precisaram ser retiradas das ferragens.Ao todo, 54 pessoas estavam no ônibus, que saiu de Itapeva (SP) com destino a Aparecida.Segundo a Polícia Civil, a primeira informação aponta que o volante do ônibus teria travado, o que teria feito o veículo sair da pista e bater contra um viaduto. A investigação será feita pelo 2º Distrito Policial de Itapetininga. Uma equipe da perícia também foi acionada.Policiais estiveram no Hospital Léo Orsi Bernardes (HLOB) para colher amostras de sangue do motorista para exames toxicológicos. A previsão é que os resultados fiquem prontos em até 30 dias. Ele segue internado, mas não há informações sobre seu estado de saúde.Conforme apurado pela TV TEM, os corpos das vítimas chegaram ao Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba durante a tarde, onde passarão por exame necroscópico. Ainda não há previsão de velório e enterro.