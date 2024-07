Acidente com ônibus deixa 10 pessoas mortas no interior de SP nesta sexta-feira (5)

Ônibus foi fretado por um grupo religioso que realizaria uma viagem até Aparecida (SP); mais de 40 pessoas ficaram feridas

Foto: Mike Adas / TV TEM

Um ônibus se envolveu em um grave acidente na manhã desta sexta-feira (5) em Itapetininga, interior de São Paulo. Ao menos 10 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas.





Com informações da TV TEM

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes (Hlob), em Itapetininga, para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS) e para o Hospital Adib Jatene, também em Sorocaba.O acidente aconteceu no km 171 da Rodovia Francisco da Silva Pontes (SP-127).De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista informou à equipe que o ônibus bateu em um pilar de um viaduto após, supostamente, ter apresentado uma pane mecânica. Ele deve prestar esclarecimentos à polícia nas próximas horas.O ônibus foi fretado por um grupo religioso de Ribeirão Branco (SP) para realizar a viagem até Aparecida.Em nota, a prefeitura de Ribeirão Branco informou que se solidariza com as famílias dos romeiros envolvidos no acidente. Disse também que o prefeito Tuca Ribas cancelou todos os compromissos oficiais e que o município decretou luto oficial de três dias.diz a nota.A prefeitura de Itapetininga também emitiu uma nota sobre o ocorrido., diz o pronunciamento.