Lula é cobrado por aluna durante inauguração de universidade inacabada em Osasco

Fernando Haddad tomou as dores e rebateu a cobrança alegando que a construção de universidades não tem fim

Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi cobrado publicamente, em discurso, durante a cerimônia de inauguração do novo campus da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em Osasco nesta sexta-feira (5).

A obra, que já consumiu investimentos de mais de R$ 900 milhões, não está concluída e o presidente foi cobrado por uma aluna do terceiro ano de Direito, Jamile Fernandes., disse a estudante.continuou Jamile.Em sua breve fala durante o evento, o ex-ministro da Educação e atual titular da Fazenda, Fernando Haddad, rebateu a cobrança da aluna da Unifesp, alegando que a construção de universidades não tem fim., disse Haddad se dirigindo à aluna.Por sua vez, Lula disse que as obras ficaram praticamente paradas no mandato anterior, sem citar diretamente Jair Bolsonaro (PL).