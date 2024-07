Denúncia: 81 ônibus “vencidos” estariam circulando em Cotia; EMTU explica

Denúncia, que diz respeito a frota intermunicipal, foi apresentada ao Ministério Público; veja o que disse a EMTU sobre o caso

Foto: Ônibus Brasil / Reprodução

Parte da frota dos ônibus intermunicipais que circulam em Cotia estaria rodando de maneira ilegal. É o que diz a denúncia do portal Diário do Transporte, em reportagem publicada nesta quinta-feira (18). O Ministério Público disse que vai investigar o caso. É o que diz a denúncia do, em reportagem publicada nesta quinta-feira (18). Odisse que vai investigar o caso.

De acordo com a denúncia,, acima do permitido pelo contrato. Esses veículos são os quebram com mais frequência, não possuem ar-condicionado e têm equipamentos de acessibilidade sem funcionar.Esses ônibus pertencem ao. Além da, fazem parte do grupo as empresasa. Juntas, essas empresas que atuam em nove municípios da Grande São Paulo,, que representaentrou em contato com ae aguarda retorno.Procurada pelo, a, responsável pela gestão do transporte público intermunicipal da região, disse que, durante a pandemia do COVID-19, as concessionárias perderam a capacidade de investimento em frota,De acordo com a EMTU, no período,”., disse. [veja a nota na íntegra abaixo]: