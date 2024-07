Ir para Santos está mais caro a partir de hoje; veja o valor da tarifa mais alta do Brasil

Cotia e Cia calculou o valor de ida e volta da cidade para a Baixada Santista, lembrando que as tarifas dos pedágios das demais rodovias também subiram

O pedágio mais caro do Brasil, no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), foi reajustado nesta segunda-feira (1º).

Assim como ele, os demais pedágios em 16 das 20 rodovias concedidas de São Paulo sofreram reajuste na tarifa. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o reajuste, que chega a 4,4%, ocorre por causa da recomposição inflacionária nos últimos 12 meses (de junho de 2023 a maio deste ano).Os preços estão baseados no Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) e no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de acordo com cada contrato.Com o reajuste de 3,92%, viajar para Santos, no litoral paulista, vai subir de R$ 35,30 para R$ 36,80 (no caso de um carro de passeio).A viagem ficará ainda mais cara para caminhoneiros — no caso deles, o valor de R$ 36,80 será multiplicado pelo número de eixos.Quem sair de Cotia com destino a Baixada Santista vai pagar R$3,20 no pedágio do Rodoanel Mário Covas (SP-021), início do trecho-sul, mais R$ 5,10 na saída do Rodoanel Mário Covas para a Rodovia dos Imigrantes, e R$36,80 na Imigrantes.Na volta, serão pagos os valores dos pedágios do Rodoanel. Portanto, ida e volta, só de pedágio, a viagem custará R$53,40.São Roque (Pedágio no km 46) – de R$ 12,20 para R$ 12,60