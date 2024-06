Pedágios de rodovias da região ficam mais caros a partir de segunda-feira (1º); veja valores

Aumento será de até 4,4%; reajuste foi publicado hoje no Diário Oficial. Confira

Pedágio da Castello Branco. Foto: Reprodução

A tarifa dos pedágios das estradas de São Paulo sofrerá um aumento de até 4,4% a partir da próxima segunda-feira (1º). O reajuste foi publicado nesta quinta (27), no Diário Oficial de São Paulo.

Raposo Tavares (SP-270)

Rodovia Castello Branco (SP-280)

Trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas

O aumento será aplicado em todas as rodovias, operadas por 16 concessionárias: CCR AutoBAn, Via Colinas, Ecovias, Arteris Intervias, Renovias, CCR SPVias, Tebe, CCR ViaOeste, CART, Ecopistas, CCR RodoAnel, Rodovias do Tietê, Rota das Bandeiras, SPMar, ViaRondon, Entrevias e Tamoios.Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o reajuste ocorre por causa da recomposição inflacionária nos últimos 12 meses (de junho de 2023 a maio deste ano).Os preços estão baseados no Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) e no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de acordo com cada contrato.São Roque (Pedágio no km 46) – de R$ 12,20 para R$ 12,60Osasco (Pedágio no km 18) - de R$5,60 para R$5,90Barueri (Pedágio no km 20) de R$5,60 para R$5,90Itapevi (Pedágio no km 33) de R$11,20 para R$11,80De R$3,00 para R$3,20