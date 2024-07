Com previsão de chuva, Cotia terá mudança brusca de temperatura nesta terça (30)

Já deve chover entre a noite desta segunda-feira (29) e a madrugada desta terça (30)

Foto: Vagner Santos

Nesta segunda-feira (29), o dia começou em Cotia na faixa dos 13°C e pode chegar até os 25°C.

A taxa mínima de umidade está em torno dos 32%.A nebulosidade aumentará à tarde e a chuva já deve chegar no período da noite, de acordo com a previsão meteorológica.Já nesta terça-feira (30), o tempo será fechado com chuva e frio durante o dia todo. A mínima deve chegar a 12ºC e a máxima não passará de 14ºC.No entanto, o sol deve voltar a brilhar já na quarta-feira (31), com máxima prevista de 21ºC.Durante o restante da semana, as máximas devem chegar a 30ºC, mas as mínimas devem ficar entre 11 e 12ºC.