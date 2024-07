“Botox pirata”: PF mira contrabando em Osasco e realiza operação nesta quinta (18)

Anvisa já tinha alertado, em 2023, sobre casos de falsificação do botox; mandados são cumpridos também em outras cidades

Imagem: Freepik

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (18), a Operação Vênus, que visa combater o contrabando de toxina botulínica, o chamado “botox pirata”, de marca não autorizada pela Anvisa.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em São Paulo (SP), Leme (SP), Osasco (SP), Florianópolis (SC) e Céu Azul (PR).Em 2023, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta para os profissionais de saúde e a população, após ter identificado casos de falsificação do botox.A empresa detentora do registro do medicamento Botox, Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda., comunicou à Anvisa a identificação no Brasil de duas unidades do produto falsificado com validade até abril de 2025.informou a Anvisa.As principais diferenças entre o produto falsificado e o produto original estão na rotulagem, na bula e na embalagem. O medicamento original possui um selo na embalagem secundária, que não está presente no produto falsificado.