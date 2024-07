GCMs de Cotia usam manobra de Heimlich para salvar recém-nascido de engasgo

Como forma de agradecimento, família realizou uma oração aos guardas; entenda como é feita a técnica adotada por eles

Foto: Reprodução / GCM de Cotia

Dois agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia salvaram a vida de um bebê de apenas um mês que estava engasgado. O caso ocorreu no último dia 2.

Segundo a GCM, a equipe se deparou com um casal desesperado com o filho no colo. Prontamente, os guardas iniciaram a manobra de Heimlich. Durante o deslocamento ao Hospital, o pequeno reagiu e voltou a respirar.Mesmo assim, a equipe seguiu o trajeto e levou a família até o PS Infantil, onde o bebê passou por atendimento médico.Os pais ficaram gratos pela ajuda dos guardas e realizaram, inclusive, uma oração em agradecimento aos profissionais.A ocorrência foi atendida pelo Inspetor Fragoso e GC Moacir.A manobra de Heimlich é um procedimento de primeiros socorros para casos de asfixia causada por obstrução das vias respiratórias.A manobra de Heimlich é uma espécie de abraço por trás, pouco acima da barriga, para tentar expulsar o alimento ou corpo estranho.Primeiro, coloque o bebê de bruços em cima do seu braço ou sobre a perna. Vire a cabeça dele para baixo, segure a boca até ficar meio aberta e faça cinco compressões firmes entre as escápulas (no meio das costas).Dê batidas vigorosas nas costas para conseguir realmente empurrar esse corpo estranho.Com um dedo, abra a boca da criança. Proteja o tórax e vire a criança de barriga para cima em seu braço para observar se ela continua com dificuldades para respirar.Se ela continua com dificuldades para respirar, faça cinco compressões torácicas. Coloque dois dedos na linha entre os mamilos e empurre contra o tórax da criança por cinco vezes por cinco segundos.Tente visualizar o corpo estranho e retire-o da boca delicadamente. Se não conseguir, repita as compressões até a chegada a um serviço de emergência.O Ministério da Saúde lembra que esses procedimentos são válidos somente se a criança ou o adulto engasgado estiverem conscientes.Vítimas inconscientes precisam de atendimento hospitalar rapidamente, e os primeiros socorros para asfixia ou engasgo devem ser tomados até que seja possível o atendimento especializado.