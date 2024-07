9 de Julho: vai pegar estrada no feriado prolongado? Veja quais horários evitar

Mais de 2,7 milhões de veículos deixarão a capital paulista rumo ao litoral e ao interior do estado

Sistema Castello-Raposo. Foto: Divulgação

O feriado de 9 de Julho se aproxima e, com ele, o aumento no movimento nas rodovias de São Paulo.



Sistema Castello-Raposo No Sistema Castello-Raposo, operado pela ViaOeste, a expectativa é de que 661 mil veículos circulem. Os horários de maior movimento serão na sexta-feira (5), entre 16h e 20h; sábado (6), das 9h às 12h; e na terça-feira (9), das 14h às 20h.



Rodoanel A concessionária SPMar prevê que mais de 959 mil veículos circularão nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas entre quarta-feira e domingo. Além disso, no trecho Oeste, a concessionária CCR RodoAnel espera um movimento de 1,1 milhão de veículos. Os horários com maiores fluxos não foram informados.



Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-070) Durante o feriado, a Ecopistas prevê que cerca de 680 mil veículos circulem nas rodovias nos dois sentidos. Os horários de maior movimento serão na sexta-feira (5), das 11h às 23h; sábado (6) das 6h às 18h; e domingo (7), das 8h às 13h. Para o retorno, o fluxo de veículos deve aumentar na terça-feira (9), das 11h às 23h.



Sistema Anhanguera-Bandeirantes Durante o feriado, cerca de 871 mil veículos circularão pelo sistema. Os horários de maior movimento no sistema serão na sexta-feira (5), das 16h às 20h, e sábado (6), das 9h às 12h. Para o retorno, prevê-se um maior fluxo de veículos na terça-feira (9), entre 14h e 20h. Além disso, a Operação Caminhão estará em vigor, direcionando os caminhões com destino à capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) para a Rodovia Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, visando melhorar a distribuição do tráfego.



Sistema Anchieta-Imigrantes A concessionária Ecovias estima que aproximadamente 364 mil veículos descerão a serra em direção às praias da Baixada Santista pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160). O fluxo de veículos se intensificará a partir de sábado (6), das 9h às 18h, quando será implantada a Operação Descida 7×3, e também no domingo (7), das 9h às 13h. Para o retorno à capital, espera-se tráfego intenso ainda no domingo, das 20h à 0h, durante a Operação Subida (2×8).

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) estima que mais de 2,7 milhões de veículos deixarão a capital paulista, entre os dias 5 e 9 de julho, rumo ao litoral e ao interior do estado.A malha concedida e supervisionada pela agência contará com mais de 223 ambulâncias, 300 guinchos e 209 Postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (Sau) para atender os motoristas em caso de necessidade.informou a Artesp.