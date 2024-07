Exposição do Chaves tem data prorrogada em SP; Cotia e Cia foi visitar. Confira vídeo e fotos

Aos fãs - assim como esse que vos escreve - é uma oportunidade única de mergulhar no universo criado por Roberto Gómez Bolaños.



A exposição reúne diversos objetos, figurinos, cenários e fotos que marcaram a trajetória dos icônicos personagens.

Além disso, a exposição também conta com uma série de atividades interativas, que nos permitem vivenciar de perto a magia e o encanto do universo de Chaves e Chapolin.



Aproveite para tirar fotos em cenários icônicos, participar de jogos temáticos e até mesmo assistir a episódios especiais dos programas.



Chaves: A Exposição



Quando? De terça a sexta, das 10h às 19h, aos sábados, das 10h às 20h, e aos domingos e feriados, das 10h às 19h



Onde? MIS Experience | Rua Cenno Sbrighi, 250 – Água Branca, Zona Oeste



Ingressos Quartas a sextas: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Sábados, domingos e feriados: R$60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Gratuito às terças (retirada de ingressos na bilheteria física no dia da visita)

Quem for terá a oportunidade de reviver momentos marcantes da Vila do Chaves, da casa do Seu Madruga e lá do "outro pátio". Também será possível conhecer locais do seriado que ficarão sempre na nossa imaginação, como a sala da Bruxa do 71.A mostra possui 26 salas, com 1.000 metros quadrados, recriando de maneira fiel dezenas de cenários.