Até quando vai o frio em Cotia? Veja a previsão para os próximos dias

Máxima não deve ultrapassar 22ºC no final de semana.





O final de semana se aproxima e com ela também dias frios, afinal, estamos no inverno. A previsão de tempo em Cotia aponta o sábado (13/07) com mínima de 12ºC e máxima de apenas 15ºC, já o domingo o clima deve ficar um pouco mais ameno, com máxima de 22 e mínima também de 12ºC.





E a chuva? Neste final de semana há previsão de garoa durante o dia e a noite do sábado e céu nublado no domingo, sem previsão de chuva.





Na próxima semana as temperaturas devem ficar entre 12ºC de mínima e 24ºC de máxima, mas sem chuva. Veja abaixo:





Segunda-feira (15/07) - Mín. 12ºC Máx 22ºC - Não chove





Terça-feira (16/07) - Mín. 12ºC Máx 18ºC - Não chove





Quarta-feira (17/07) - Mín. 14ºC Máx 24ºC - Não chove





Quinta-feira (18/07) - Mín. 12ºC Máx 22ºC - Não chove





Até quando vai vai o frio? As temperaturas em Cotia devem ultrapassar os 25ºC somente na semana do dia 22 de julho.





*Com informações do Clima Tempo