Clínica em que paciente foi torturado e morreu era clandestina, diz prefeitura de Cotia

Secretaria da Saúde identificou ainda sinais de maus tratos em outros internos da clínica.

A Prefeitura de Cotia informou que a clínica de reabilitação Comunidade Terapêutica Efatá no bairro do Aguasssaí era clandestina e sem nenhum tipo de autorização para funcionamento.

Uma equipe Vigilância Sanitária esteve no local nesta terça-feira (9), após um paciente, de 55 anos ter sido torturado e morrido. (saiba mais aqui).

Segundo a prefeitura, o local foi interditado e o responsável notificado a fazer contato com os familiares dos internos para a imediata remoção de todos que permaneciam no espaço, remoção esta que será monitorada pela Prefeitura.

Uma equipe da Secretaria da Saúde identificou ainda sinais de maus tratos em outros internos da clínica particular clandestina.

A Prefeitura está fazendo a avaliação dos internos para verificar se precisam de atendimento e paralelamente, uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento faz uma intervenção no local e iniciou o contato com as famílias dos internados para que eles sejam retirados do espaço.



Por fim a Prefeitura informa que a intervenção e acompanhamento de equipes perdurarão até a remoção de todos que eram atendidos no local.