Escolas estaduais de Cotia vão oferecer merenda durante as férias; veja como solicitar

Famílias de alunos tem até esta quarta (3) para manifestar interesse nas refeições durante o recesso

Foto: Governo de SP

As 27 escolas estaduais de Cotia vão oferecer merenda aos alunos durante as férias escolares de julho de 2024. O prazo para comunicar o interesse terminava na sexta-feira (28), mas foi prorrogado até esta quarta (3).

Para receber o almoço, os pais ou responsáveis dos alunos devem avisar a escola do estudante e responder a uma pesquisa, optando por receber a refeição.A pesquisa deve ser respondida por meio da. O responsável também pode manifestar interesse diretamente nas unidades de ensino.O almoço será servido entre os dias 10 e 26 de julho, das 11h às 13h30, na escola que o aluno frequenta. A equipe de nutricionistas da Educação de SP prepara a sugestão de cardápio para a alimentação escolar durante as férias.Além das escolas estaduais localizadas nas cidades que recebem a alimentação diretamente da Educação, nas unidades da rede estadual nos demais municípios, as refeições durante o período de aulas são fornecidas por meio de parceria com as prefeituras.Nesses locais, cabe aos municípios definirem sobre a abertura das escolas para a oferta do almoço nas férias.