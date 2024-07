Chico Bento faz 63 anos: criação do personagem tem relação com a cidade de Cotia; entenda

Talvez, o que poucos saibam, é que a criação do personagem caipira da Turma da Mônica tem relação com a cidade de Cotia. Isso porque, no início de 1960, apediu que Mauricio de Sousa elaborasse uma história em quadrinhos que retratasse a realidade do campo., explica o autor em entrevista ao portal O Povo.recordou o cartunista.Após um período, a revista da cooperativa parou de circular, mas a história do menino do campo já tinha conquistado várias pessoas.No início do próximo ano, a história do personagem ganhará vida nas telonas dos cinemas brasileiros em uma versão live-action. Em “Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa”, Chico será interpretado pelo influenciador mineiro Isaac Amendoim, de 11 anos.Na história, uma construção nas terras de seu Nhô Lau ameaça derrubar sua goiabeira, e o menino começa uma mobilização para evitar que isso ocorra.