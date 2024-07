Campinas terá apresentação gratuita de Chitãozinho e Xororó com Orquestra Sinfônica

O repertório promete agitar o público com os maiores sucessos dos sertanejos, entre eles "Evidências" e "Fio de Cabelo".





Em comemoração ao 250 anos de Campinas a dupla Chitãozinho e Xororó se apresenta com a Orquestra Sinfônica da metrópole no domingo (14). O evento é gratuito e ocorre a partir das 18h, na Praça Arautos da Paz.



A regência será do maestro Carlos Prazeres. Essa não é a primeira vez que a dupla se apresenta ao lado da orquestra, a última foi 11 anos atrás, quando Campinas completou 239 anos.



Segundo a prefeitura, o repertório promete agitar o público com os maiores sucessos dos sertanejos, entre eles "Evidências" e "Fio de Cabelo".



Em 1998, os artistas receberam o título de cidadãos campineiros e, em 2012, o Diploma de Honra ao Mérito.