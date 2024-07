Escolas de Cotia entram em recesso e, de novo, uniformes dos alunos ficam só na promessa

Segundo os contratos, uniformes escolares custaram R$ 9 milhões; resta saber agora quando serão entregues, já que os alunos não os recebem há 4 anos

Uniformes foram entregues da última vez em 2020. Foto: Prefeitura de Cotia

As escolas municipais de Cotia entram em recesso a partir de hoje (5). As aulas serão retomadas no dia 22/07.





(MATÉRIA ATUALIZADA COM NOTA DA PREFEITURA)

O primeiro semestre se encerra e, mais uma vez, os mais de 30 mil alunos matriculados na rede de ensino do município ficam sem os uniformes escolares.A última promessa da prefeitura foi a de que os itens seriam entregues em maio. O que não ocorreu.Como revelou, em abril o secretário de Educação, Luciano Corrêa,Os três lotes, somados, custaramProcurada, a Prefeitura de Cotia informou que os uniformes escolares serão entregues aos alunos da rede municipal nas próximas semanas,