Empresa responsável pelo cartão TOP é investigada pelo TCE-SP; entenda

Foto: Divulgação / Abasp

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) investiga a Autopass, responsável pelo cartão TOP, porque a empresa passou a operar o serviço na Grande São Paulo sem licitação. O TCE cobra explicações do governo de São Paulo sobre o caso.

Instaurado em 2022, o processo ainda está em tramitação, e se encontra sob a análise dos órgãos técnicos internos do tribunal.Nos últimos 6 meses, o cartão TOP foi alvo de mais de 3 mil reclamações num site de solução de conflitos entre empresas e consumidores. São passageiros que tiveram problema com recarga, mau atendimento, cobrança indevida, atraso na entrega do cartão, entre outras queixas, segundo informou reportagem do G1.A associação Abasp, formada por Metrô, cptm CPTM e as empresas da EMTU, disse que escolheu a Autopass para operar o serviço porque ela já operava o antigo cartão BOM e, assim, tinha experiência na gestão da bilhetagem do transporte.Nos últimos quatro anos, a Autopass gerou quase R$ 5 bilhões exclusivamente a partir das receitas das tarifas de transporte público. Desde 2020, foram emitidos mais de 550 milhões de bilhetes unitários digitais, resultando em um faturamento superior a R$ 60 milhões apenas com essas transações – e isso sem incluir a comissão recebida por todas as passagens pagas com os créditos do cartão TOP.O cartão TOP é aceito no metrô, nos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e nos ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), e sucedeu o cartão BOM no final de 2021.A Autopass foi selecionada para prestar o serviço pela Associação de Apoio e Estudo da Bilhetagem e Arrecadação nos Serviços Públicos de Transporte Coletivo de Passageiros do Estado de São Paulo (Abasp).