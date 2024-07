Personagens de ‘Meu Malvado Favorito’ marcam presença em shopping de Cotia nesta sexta

Passeio gratuito acontece em 3 horários; veja

Foto: Divulgação

O Shopping Granja Vianna, em Cotia, traz a turma do Meu Malvado Favorito para um encontro com as crianças nesta sexta-feira (26).

Gru e Kevin marcam presença no shopping center para tirar fotos com o público, brincar e animar ainda mais o passeio das famílias.Para participar do evento gratuito, basta se inscrever neste link e comparecer ao Cinemark do empreendimento.O encontro acontece às 14h, 15h, e 16h e cada sessão tem 30 minutos de duração.É necessário chegar com até meia hora de antecedência da sessão escolhida, para realizar o check-in e adquirir a pulseira que dá direito ao lugar na fila.Quem quiser aproveitar para assistir ao filme, basta adquirir os ingressos na bilheteria.Em Meu Malvado Favorito 4, o supervilão Gru, juntamente com Lucy e suas filhas Margo, Edith e Agnes, dão as boas-vindas a um novo membro da família: Gru Junior. No entanto, Gru terá que enfrentar novos inimigos: Maxime Le Mal e sua namorada femme fatale, Valentina. Com isso, a família Gru será forçada a tomar providências.