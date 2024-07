Ônibus velhos: MP vai investigar frota vencida da EMTU que atende Cotia e região

Esses ônibus estariam rodando acima do tempo permitido pelo contrato; entenda

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

Por Neto Rossi





O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) vai investigar uma denúncia de ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) que estariam rodando de maneira ilegal em alguns municípios da Grande São Paulo.





Durante a pandemia do COVID-19, as concessionárias perderam a capacidade de investimento em frota, em razão da queda do número de passageiros e consequente diminuição da receita. No período, o principal foco foi a manutenção dos empregos. Essa situação contribuiu para a elevação de idade dos veículos.





Atualmente a retomada da demanda atinge em torno de 80%. Todos os ônibus passam por inspeção anual ou semestral nas quais são verificados mais de 900 itens de segurança, além de fiscalizações e acompanhamentos operacionais para oferecer aos passageiros condição de confiabilidade e segurança permanentes, independente da idade dos veículos."

(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 12H17 DO DIA 18/07/24 COM A NOTA DA EMTU)













