Dia dos Pais: cemitério em Cotia recebe missa para celebrar a data

Missa será realizada pelo padre Thiago Jordão no Cemitério Jardim das Flores

Foto: Divulgação

PUBLI: O Grupo Colina, empresa que administra os cemitérios de Cotia, vai realizar no dia 11 de agosto, Dia dos Pais, uma missa especial para celebrar a data. Com isso, familiares e amigos poderão prestar suas homenagens aos pais que já se foram.



11/08/2024, às 10h



Cemitério Jardim das Flores (R. José Menino, 20 - Parque Rincao, Cotia-SP)



Maiores informações: 2190-6010 ou pelo whatsapp (11) 99986-00077

A missa será realizada às 10h pelo padre Thiago Jordão no Cemitério Jardim das Flores, no km 30 da Raposo Tavares.O Grupo Colina tem como objetivo proporcionar momentos de conforto e acolhimento para aqueles que perderam entes queridos, e a celebração do Dia dos Pais faz parte dessa missão da empresa.Missa em celebração ao Dia dos Pais