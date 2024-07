Cotiano de 12 anos conquista prata em campeonato internacional de Jiu-Jitsu

É a nona medalha de Arthur em pouco mais de um ano de treino

O atleta Arthur Morais Bezerra, 12 anos. Foto: Divulgação

O atleta Arthur Morais Bezerra, de 12 anos, morador do Jardim Isis, em Cotia, conquistou medalha de prata nesse final de semana em um campeonato internacional de Jiu-Jitsu, o BJJ Internacional. O campeonato ocorreu no Ginásio Poliesportivo do Ibirapuera, em São Paulo.

Arthur é aluno da academiae competiu pela categoria Infanto Juvenil. O atleta enfrentou adversários de faixas superiores e, mesmo assim, conquistou a medalha de prata.Com essa conquista, o pequeno cotiano já acumula nove medalhas em apenas um ano e quatro meses de treino. Agora, são cinco medalhas de ouro, três de pratas e uma de bronze.Arthur já está confirmado na 3ª etapa do paulista na cidade de Barueri no mês de agosto, e também no Mundial Kids de Jiu-Jitsu, em SP, no mês de novembro.