Lombada sem sinalização provoca acidente com motociclista em Cotia

Lombada foi instalada há uma semana e até agora não foi sinalizada

Lombada instalada na Estrada Manoel Lages do Chão. Foto enviada ao Cotia e Cia

Uma lombada na Estrada Manoel Lages do Chão, que ainda não foi sinalizada, provocou um acidente envolvendo um motociclista na semana passada, em Cotia.





Paulo Augusto relatou, em um grupo de WhatsApp, que passava com sua motocicleta pelo local e não sabia da existência da lombada. “Pessoal, passei com a minha moto agora há pouco nessa desgraça de lombada e tomei um tremendo tombo!!! Estou bem! Sofri alguns ralados! Os motoqueiros e os moradores dos prédios me prestaram socorro imediato!”, relatou o motociclista para alertar os demais membros do grupo que também moram na mesma região.

A lombada foi instalada na terça passada na altura do número 850. Até a tarde desta terça-feira (30), ou seja, uma semana depois, ela ainda não estava sinalizada.O perigo também é vivido por motoristas que trafegam pela região, já que sem as faixas amarelas, fica praticamente impossível visualizá-la na via.entrou em contato com a prefeitura e aguarda retorno.