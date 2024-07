CT do SPFC em Cotia será palco para gravação do DVD de Luan Santana nesta quarta

Evento será fechado para 600 pessoas; veja as exigências do convite

CT do SPFC, em Cotia. Foto: Divulgação

Luan Santana grava seu novo DVD nesta quarta-feira (17) em Cotia. O evento terá a participação de 600 pessoas que receberam um convite com instruções específicas, do vestuário ao que podem revelar sobre o evento.

, a gravação do especial será às 19h no Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, popularmente conhecido como CT do São Paulo Futebol Clube (SPFC).Com a descrição exata do céu no local e horário da gravação, o convite avisa que se trata de uma “expedição especial”, “porta de entrada para uma jornada que poucos terão a chance de experimentar”.Todos terão de ir com roupa preta. O convite também deixa claro: nada de fotos para as redes sociais. Os celulares serão confiscados na entrada, desligados e lacrados, sendo devolvidos ao final do evento.