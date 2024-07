Menino autista de 7 anos brilha em desfiles de moda e emociona familiares | Neto Rossi

“Nosso querido modelo arrasou na passarela. Conseguiu entrar lindamente, carregando o cordão de autista e uma torcida que era para ser apenas eu, a tia e o papai. Mas logo se transformou em uma linda plateia chamando o nome dele, o motivando e o deixando mais confiante no desfile. Esse evento ficará na memória”, relata.

Neto Rossi (@netorossi_1) é jornalista do Cotia e Cia e escreve nesta coluna assuntos diversos sobre a cidade e a região

No dia 30 de junho, foi a vez do pequeno modelo desfilar na formatura do Curso de Passarela da Escola de Modelo no Mais Shopping, em Santo Amaro (SP). Na ocasião, ele desfilou com dois looks, o preto e o inspirado na cultura Kpop. E novamente deu um show.diz Michele, que criou um novo perfil no Instagram [VEJA AQUI] para, relata.O próximo evento em que Thales Miguel participará será o desfile da estilista Ateliê Elaine Souza, com o tema ‘algodão doce’, com looks da moda Afro e pinturas feitas a mão.O desfile será no próximo dia 28 na Fábrica de Cultura de São Bernardo do Campo, em São Paulo.