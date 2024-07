Álcool no pão de forma: saiba como evitar problemas durante teste de bafômetro

Especialista e agente de trânsito de Cotia explica como os motoristas podem evitar possíveis transtornos após ingestão desses alimentos

Recentemente, tem se espalhado a notícia de que algumas marcas de pão de forma contêm um teor alcoólico que pode causar problemas inesperados para os motoristas que passarem por testes de bafômetro.

É importante que os motoristas estejam atentos aos alimentos que consomem antes de dirigir e saibam como isso pode influenciar nos testes de alcoolemia. Ao agir com responsabilidade e transparência, contribuímos para a segurança no trânsito e evitamos mal-entendidos que podem comprometer a avaliação da condição dos condutores nas vias públicas

Diante disso, é importante entender como esse álcool pode ser detectado e como evitá-lo durante uma abordagem policial.É importante ressaltar que o álcool presente em certas marcas de pão de forma é residual, ou seja, não é suficiente para intoxicação. No entanto, mesmo em pequenas quantidades, pode ser detectado em um teste de bafômetro e levar a interpretações equivocadas por parte das autoridades.em artigo publicado no, explica como evitar esse tipo de problema. De acordo com ele, os motoristas devem informar os agentes fiscalizadores sobre o que consumiram antes do teste de alcoolemia, incluindo a ingestão de alimentos que possam conter álcool residual, como é o caso do pão de forma., explica.Reinaldo recomenda ainda respeitar um desjejum mínimo de 15 minutos entre a ingestão de alimentos que contenham álcool residual e a realização do teste de bafômetro., diz.