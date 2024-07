Funcionária de supermercado é feita refém em Itapevi

Crime foi registrado pelas câmeras do comércio.









O crime foi registrado por câmeras de segurança do local. O suspeito estava armado com uma faca e cercou a funcionária, a ameaçando. Rendida, ela abriu a caixa registradora e o criminoso levou todo o dinheiro.





Em entrevista a Record TV, Bárbara Rosa diz que o criminoso chegou a pedir desculpas "ele disse, desculpa aí e saiu correndo".





Uma funcionária, caixa de um supermercado em Itapevi, viveu momentos de terror durante o trabalho. Ela foi feita refém por um criminoso que entrou no mercado e se passou por cliente. Na situação, ele fingiu ver as prateleiras e foi até o caixa com alguns produtos, mas a real intenção dele era assaltar o mercado.