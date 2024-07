Osasco: Caminhão-tanque tomba e derrama 20 mil litros de combustível no Rodoanel

Acidente ocorreu durante a madrugada de hoje

Foto: Artesp

Um caminhão-tanque carregado com 43 mil litros de biodiesel tombou no início da madrugada desta quarta-feira (31) no Rodoanel. O acidente ocorreu no km 16 da rodovia, em Osasco.





Cotia e Cia pediu mais informações para a concessionária a respeito do combustível derramado na pista e aguarda retorno.

De acordo com a CCR ViaOeste, com o tombamento foram derramados na pista 20 mil litros de combustível.Duas faixas chegaram a ser interditadas devido ao vazamento e para transbordo da carga que sobrou no caminhão-tanque.Por volta das 2h45, equipes da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) estiveram no local. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.Ainda segundo a CCR, a carreta trafegava sobre a faixa 02 de rolamento, quando o condutor perdeu o controle vindo a tombar o veículo pelo canteiro central.