Pets ganham espaço gratuito e ao ar livre em shopping de Cotia

Foto: Ilargian Faus / Pexels

O Shopping Granja Vianna, em Cotia, inaugurou um espaço feito especialmente para os bichinhos de estimação: o Pet Park.

O local, que é gratuito e ao ar livre, contém quatro brinquedos, coletor de resíduos e bebedouro., diz Natalia Zerbini, gerente de Marketing do Shopping Granja Vianna.O espaço está localizado no Terraço do Granja, Piso L1. O Pet Park funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 20h às 20h.