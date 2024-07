Olimpíadas: Quem é Gustavo Bala Loka, morador de Carapicuíba que está na final do ciclismo BMX

A primeira bicicleta do atleta foi comprada pelo pai em um ferro-velho de Osasco

Primeiro brasileiro a representar o País no ciclismo BMX free style em Jogos Olímpicos, o paulista Gustavo Batista de Oliveira, mais conhecido pelo apelido de Bala Loka, estreou com tudo em Paris. Natural de Carapicuíba, o atleta de 21 anos vai disputar a final da modalidade, que estreou na edição de Tóquio 2020, sem brasileiros.

Bala Loka cravou a oitava melhor pontuação (85.79) entre 12 competidores. Apenas os nove melhores avançaram à decisão por medalhas, programada para ocorrer às 9h44 (horário de Brasília) de quarta-feira (31). O brasileiro será o segundo a se apresentar na final.Gustavo Balaloka deu as primeiras pedaladas no BMX dirt jump, modalidade praticada em rampas de terra que permitem manobras impressionantes com as pequenas bikes. Tanto que o apelido dele veio quando estava aprendendo e se arriscando., contou em entrevista à TV Globo em 2022.Gustavo Bala Loka é da Cohab 2, periferia de Carapicuíba, e a pista é praticamente no quintal de sua casa. Ele começou a andar aos 7 anos, com a primeira bicicleta da vida dele comprada pelo pai em um ferro-velho de Osasco.Estreante em Olimpíadas, o jovem Bala Loka vem colecionando títulos no ciclismo BMX free style. Aos 15 anos, faturou uma etapa da Copa do Mundo na China 2017, em 2017. Foi bronze em 2022 nos Jogos Sul-Americanos e, no ano passado, levou bronze inédito para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile).Atualmente, Gustavo Bala Loka é o 8º colocado no ranking internacional do ciclismo BMX freestyle na categoria park.