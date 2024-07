Caminhão pega fogo na Raposo Tavares no interior de São Paulo

Por conta do incidente, as faixas precisaram ser interditadas

Foto: Reprodução / G1

Um caminhão pegou fogo, na tarde desta quarta-feira (3), na altura do quilômetro 112 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo. Por conta do incidente, as faixas precisaram ser interditadas. As informações são do G1.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária foram acionados para atender à ocorrência.

Até o início da tarde desta quarta-feira, não havia informações sobre o que havia causado o incêndio no veículo.