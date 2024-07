Cotia terá ponto facultativo e feriado na semana que vem; veja datas

Serão 4 dias sem atendimentos na maioria das repartições municipais

Com ponto facultativo e feriado na semana que vem, a maior parte do serviço municipal de Cotia só retornará na quarta-feira (10).

A emenda acontece devido aoNa segunda (8), o prefeito decretou ponto facultativo na maioria das repartições municipais.Da esfera pública, apenas prontos-socorros e serviços de segurança não estão inclusos na emenda de feriado.O feriado é devido à Revolução Constitucionalista – movimento armado que começou em 9 de julho de 1932 e que foi encabeçado pelo estado de São Paulo para que o Brasil tivesse uma nova Constituição. O levante era contra o autoritarismo do Governo Provisório de Getúlio Vargas.Os paulistas lutaram contra as tropas dos demais estados brasileiros, encabeçados por Vargas, e perderam a guerra depois de quase quatro meses de batalha. Mas, a guerra não foi em vão, porque uma nova Constituição foi promulgada em 1934.De acordo com números oficiais, o combate matou 934 paulistas, mas há registros informais de mais mortos.