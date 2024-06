VÍDEO: Prefeito faz visita surpresa e flagra médicos dormindo durante plantão em Piedade

Unidade de saúde, que presta serviços ao município, se manifestou sobre o caso; veja VÍDEO

Imagem: Redes Sociais

O prefeito de Piedade, no interior de São Paulo, Geraldo Pinto de Camargo Filho, conhecido como Geraldinho, flagrou médicos dormindo durante o plantão na Santa Casa da cidade, no último domingo (9).





VEJA O VÍDEO ABAIXO:









Em nota, a Santa Casa se posicionou diante do caso. Leia abaixo:



“Somos uma entidade filantrópica que presta serviços ao município, provendo atendimento à população por meio do SUS. Relação essa que dura vários anos, passando por diversas gestões e – na maioria das vezes – de forma harmoniosa e respeitosa.



Os valores contratuais previstos nessa pactuação já não correspondem à realidade do hospital. Por conta dessa defasagem, o número de atendimentos realizados ultrapassa em muito aquele inicialmente estabelecido.



Apenas no mês de abril deste ano, 10.813 pessoas passaram por nosso SUS, enquanto a Prefeitura nos paga para 9 mil atendimentos por ano. Em paralelo a isso, a entidade arca com todas as despesas de manutenção, dissídios salariais e demais custos inerentes à operação do hospital. Para suprir a demanda, reinvestimos no SUS todos os recursos obtidos por meio de procedimentos particulares e a convênios.



Estamos, desde 2022, sem qualquer tipo de reajuste. A atual gestão prometeu mais de uma vez atualizar os valores hoje praticados. Tal compromisso nunca foi cumprido.



Além disso, o atual executivo vale-se de estratégias para desgastar financeiramente a Santa Casa. Repasses são realizados na última hora e sempre mediante muita pressão. Atitude jamais praticada por nenhum outro governante.



Não temos “lados políticos”. Somos uma instituição voltada à filantropia e ao bem-estar da população. Ainda assim, não podemos mais negar e ignorar os dissabores provocados pelos representantes do executivo.



Sobre o vídeo, é preciso esclarecer a verdade por trás da narrativa. O Poder Público nos paga pela contratação de três médicos: um para emergência e dois para o Pronto Atendimento. Na data dos fatos, havia um médico acompanhando transferência – procedimento obrigatório em casos de remoção de pacientes de alta complexidade. Já os profissionais que estavam na área denominada “descanso” não estavam ali há muito tempo e haviam feito uma pausa para alimentação. Trata-se de um direito concedido aos plantonistas em qualquer outro hospital.



Acerca dos pacientes mostrados no vídeo, todos que estavam no corredor já haviam sido devidamente atendidos, examinados e medicados. No momento do vídeo, eles aguardavam pela reavaliação.



Logo, não há nada fora da normalidade, da moralidade e, muito menos, da legalidade. O que houve, na verdade, foi um ataque político à nossa instituição e aos profissionais que nela trabalham.



Mais eficaz do que vídeos em tom bombásticos e cuidadosamente pensados para mexer com a emoção das pessoas, seria o Poder Público tomar medidas que, de fato, proporcionariam melhoria inquestionável no atendimento. Para ficar em dois exemplos:



Atualizar os valores previstos em contrato;



Fazer uma pactuação que permita à Santa Casa aumentar o número de médicos disponíveis para a população;



Essas são medidas concretas, que vão muito além da esfera do marketing e comunicação em rede social.



Por fim, reiteramos que a Santa Casa reafirma aqui seu único e exclusivo compromisso para com a população de Piedade.”

Em conversas com pacientes, alguns relataram esperas de até 4 horas por atendimento, aguardando consultas e exames.O prefeito realizou a visita surpresa após reclamações da população sobre a falta de repasse financeiro para a unidade. Ele negou qualquer atraso, afirmando que o pagamento foi efetuado na sexta-feira (7/6).