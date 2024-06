Criminosos roubam medicamentos de alto custo e são presos após fuga na Castello Branco

Caso foi registrado na Delegacia de São Roque

Foto: SSP

Três homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar suspeitos de roubar medicamentos de alto custo em Araçariguama, na região de Sorocaba, no interior de São Paulo.

Os policiais militares rodoviários realizavam patrulhamento quando foram informados sobre um roubo a uma farmácia. De acordo com as informações, quatro suspeitos fugiram em um carro em direção à rodovia Castello Branco.Momentos depois, a equipe identificou o veículo e emitiu os sinais de parada. Os criminosos iniciaram a fuga, mas o carro foi interceptado minutos depois por policiais da Força Tática. O bando desembarcou do veículo e tentou fugir a pé. Três deles foram detidos no local, e o outro fugiu para uma área de mata.Durante a vistoria, um simulacro de arma de fogo foi apreendido. Dentro do carro, foram encontrados R$ 4 mil, além de 24 caixas de medicamentos.Os suspeitos, de 21, 23 e 29 anos, foram presos no local e encaminhados à Delegacia Policial de São Roque, onde o caso foi registrado como roubo a estabelecimento comercial, localização e apreensão de veículo e entrega de objetos.