Um Ano do Grupo Colina em Cotia: Avanços e Desafios

Limpeza de gavetas

Pintura de todas as unidades

Jardinagem

Reforma e construção de novas salas de velório

Sepultamento em gaveta

Segurança 24h

Atendimento humanizado

Cerimônia de velório

Nesta semana, o setor funerário da cidade de Cotia comemora o aniversário de um ano desde a concessão em que tornou o Grupo Colina responsável pela administração dos cemitérios Central, Jardim Das Flores, Novo Maranhão e Cemitério Caucaia do Alto.Desde que o Grupo Colina assumiu a gestão dos serviços funerários, várias melhorias foram notadas:Além disso, o Grupo Colina está realizando diversas ações de recadastramento das famílias que já possuem jazigos. Assim, a empresa consegue ter mais organização e auxiliar de maneira mais rápida as famílias em caso de alguma necessidade. Se você possui jazigo em algum cemitério, entreem contato para atualizar o seu cadastro.Os moradores da cidade também têm notado a diferença. Wagner Madruga, que havia sepultado sua mãe há algum tempo, visitou o cemitério de Caucaia do Alto e elogiou as mudanças. "", disse.Os próximos passos incluem a continuação das reformas e manutenção dos cemitérios, mais emprego para os moradores e elevar cada vez mais o nível do atendimento, oferecendo a humanização e a dignidade que o Grupo Colina deseja oferecer e que Cotia merece. Além disso, a empresa planeja lançar um Grupo de Apoio ao Luto, uma ação que permitirá cuidar dos clientes antes, durante e após a perda.Assim como já é tradição nos cemitérios do Grupo Colina em Suzano e Guarulhos, a empresa deseja tornar tradição em Cotia as missas em homenagens aos entes queridos em datas especiais, como dia das Mães, dia dos Pais e Finados.Com mudanças positivas e um plano de melhorias contínuas, a administração do Grupo Colina no setor funerário de Cotia se mostra, até o momento, uma iniciativa bem-sucedida, beneficiando tanto a administração pública quanto os cidadãos. A expectativa é que, nos próximos anos, os avanços se consolidem e a cidade tenha um ótimo atendimento em espaços bonitos, limpos e bem cuidados.Siga as redes sociais da empresa e acompanhe todas as mudanças que o Grupo Colina está oferecendo para a Cotia. Acesse @ servico.funerario.cotia