“Super Nuintendo”: equipe de Cotia vence corrida maluca Red Bull Ladeira Abaixo

A movimentada Avenida Brigadeiro Luís Antônio com esquina para a Avenida Paulista recebeu, nesse domingo (16), a principal corrida maluca do mundo, o Red Bull Ladeira Abaixo, em uma inédita edição geek.





Com os atores Edu Sterblitch e Matheus Ueta no comando, o evento teve a participação de mais de 40 carrinhos que encararam obstáculos temáticos, com referências ao universo pop, como famosos super-heróis, animes, games, filmes e séries.





VENCEDORES DE COTIA





Diante de milhares de pessoas, a equipe ‘Super Nuintendo’, de Cotia, homenageou um dos mais clássicos videogames da história, encantou os jurados e agitou o público para se tornar a grande campeã do evento.





Com um objetivo claro, o de cruzar a linha de chegada no menor tempo possível movidos apenas à gravidade e conquistar os jurados com suas performances e criatividade, os carrinhos encararam obstáculos como Banana Blitz (homenagem a um icônico jogo de kart) e Floresta Pixelada (game de construção em cubos queridinho do público teen). A equipe ‘Super Nuintendo’ fez os 400 metros em 41 segundos.





"Quando você tá no topo da rampa, dá sim um medo, passa muita coisa pela cabeça. Mas aí, durante o percurso, você esquece tudo e só quer se divertir e cruzar a linha de chegada. Esse título só nos deixa mais empolgado pra voltarmos na próxima edição e ganhar esse bi", disse Lucas Moscon, integrante do Super Nuintendo.





Sobre o Red Bull Ladeira Abaixo





Com mais de 130 etapas realizadas desde que foi criado, em 2000, o Red Bull Ladeira Abaixo é uma disputa entre pilotos (amadores ou experientes), que constroem seus próprios carrinhos sem motor, para descer uma via íngreme movidos pela força da gravidade.