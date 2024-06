Policial civil relata importunação sexual dentro de ônibus em Cotia

Vítima disse que o homem estava com o órgão genital de fora por meio de um furo no bolso da calça; ele nega

Imagem do ônibus de Cotia meramente ilustrativa. Foto: Halitane Rocha / Agência Mural

Uma policial civil relatou que foi importunada sexualmente por um homem dentro de um ônibus em Cotia na última sexta-feira (14). A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal (GCM).

Em seu depoimento na delegacia, ela disse que estava no interior do ônibus quando viu que um indivíduo, que estava em pé ao seu lado, estava com o órgão genital de fora por meio de um furo no bolso da calça.Ela informou que não visualizou ele se masturbar ou direcionar o órgão sexual para alguém.Na delegacia, o homem negou que teria exposto o pênis para fora do bolso. Ele disse que estava em pé, com os olhos fechados, e que estava vindo do trabalho e iria descer no ponto adiante.Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Cotia.