Duas pessoas morrem em acidente de moto na estrada dos Grilos, em Caucaia do Alto

Caso ocorreu na tarde desse domingo (16)

Foto: Anderson Fernandes

Um acidente envolvendo duas motos causou a morte de duas pessoas na estrada dos Grilos, em Caucaia do Alto, na tarde desse domingo (16).

As vítimas foram identificadas comoDe acordo com a, os dois homens já estavam sem vida quando a viatura chegou no local. Ninguém presenciou o momento do acidente.A perícia foi acionada para comparecer no local e as motocicletas foram recolhidas.O caso foi registrado comonode Caucaia do Alto, em Cotia.