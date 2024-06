Atleta natural conquista 1º lugar e representa Cotia em campeonato de fisiculturismo

A nutricionista esportiva Graziele Fernandes, de Cotia, conquistou o 1º lugar da categoria Master (acima de 35 anos) no campeonato de fisiculturismo da SPFF (São Paulo Fisiculturismo e Fitness), realizado no sábado (15) no Teatro Gamaro, na Mooca (SP).

Foi a primeira participação dela em um campeonato de fisiculturismo. Vale destacar que a atleta é natural, ou seja, não faz uso de anabolizantes.

Além do Top 1 na categoria master, Grazi, como é conhecida, ficou em 2º lugar pela categoria Sênior (até 1,63cm).

Nas redes sociais, ela agradeceu a equipe por toda a sua preparação. Veja abaixo: